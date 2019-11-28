السعودية – افادت وزارة المالية السعودية، امس إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 1.415 مليار ريال (377.3 مليون دولار).

وذكرت الوزارة أن إصدار اليوم، قسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1.285 مليار ريال (342.7 مليون دولار)، تستحق في 2025.

وتبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، تستحق في 2028.

والشريحة الثالثة بقيمة 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار)، تستحق في 2031.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام للدولة بلغ 627.85 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

الأناضول