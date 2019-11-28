وقال نائب وزير الخارجية الصيني لي يو تشنغ الخميس “هذه الخطوة تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك خطير للقانون الدولي”.

ووصف لي التصرف الأميركي بأنه “عمل هيمنة سافر”.

وحث الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشروعين من أجل “منع مزيد من التدهور في العلاقات الأميركية-الصينية”.

وافق مجلسا النواب والشيوخ على المشروعين الخاصين بـهونغ كونغ بالإجماع الأسبوع الماضي.