ليبيا – صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أن الهجوم الذي تم أمس الأربعاء على حقل الفيل النفطي هو سياسي بدرجة الاولى،مشيراً أن من خطط لهذا الهجوم زعماء عصابة المال والنفط احمد معيتيق و مصطفى صنع الله.

العريبي أوضح في تصريح خاص لقناة “الفضائية الليبية” أمس الأربعاء أن الهجوم جاء لضغط علي الحكومة الإيطالية من خلال شركة ايني لمساندة الرئاسي ومليشياته المنهارة بطرابلس في حربهم ضد القوات المسلحة.

واعتبر أن حقل الفيل هو المغذي لمصفاته النفطية والذي يصل الn ايطاليا وأن هجومهم مدعوم بمرتزقة اجانب من تنظيم القاعدة،مضيفاً أن هنالك أصوات دولية باتت تعرف وتعلم جيداً حقيقة حكومة المليشيات الارهابية برئاسة فائز السراج.

وأضاف:” أن صنع الله المنتخب لصفة رئيس المؤسسة الوطنية لنفط هو عبارة عن قرصان للنفط وليس له صفة قانون وأننا نحذر كل الأطراف الدولية من التعامل معه على المدى الطويل”،مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية تحافظ علي كافة القطاعات النفطية و توفر لها الحماية القانونية ولا تتدخل في إدارة شؤون هذه المرافق بالرغم من عدم وجود اي عوائد على القيادة العامة للقوات المسلحة من البترول ولا أي جهة تتبع الحكومة المؤقتة رغم الاقتراض وانعدام الموارد المالية من النفط.

وتابع العريبي أن الحكومة المؤقتة لم تفكر يوماً بمثل هذه الأعمال التي وصفها بـ” الصبيانية” التي يقوم بها مايسمى المجلس الرئاسي ومن يتبعهم،موضحاً أن الحكومة المؤقتة تنظر إلى هذا القطاع الحساس بأنه ثروة كل الليبيين و الأجيال القادمة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة إختتم تصريحه بالقول:” إن العالم تأكد من حقيقة حكومة المليشيات جيداً و مدى عبثها بمقدرات الوطن وأنه ليست الا حكومة بمزاج خليط بين مليشاوي وارهابي بامتياز”.