سويسرا – نشر حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على “تويتر”، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي لعبت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشهدت التشكيلة، تواجد النجم المغربي حكيم زياش، الذي سجل هدفا وصنع آخر في المباراة التي فاز فيها أياكس أمستردام الهولندي على ليل الفرنسي بهدفين دون مقابل.

كما ضمت التشكيلة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا وصنع هدفين آخرين في فوز فريقه برشلونة على ضيفه بوروسيا دورتموند (3-1)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب الرباعية لبايرن ميونخ في شباك النجم الأحمر الصربي.

في المقابل، شهدت التشكيلة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، وثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ثنائية في تعادل فريقه ريال مدريد مع باريس سان جيرمان (2-2).

هذا، وأعلن حساب دوري أبطال أوروبا، عن فتح باب التصويت لاختيار الفائز بجائزة “لاعب الأسبوع” في المسابقة القارية، ويتنافس عليها، ليفاندوفسكي، وميسي، والكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

المصدر: UEFA Champions League