ليبيا – أعلنت الخارجية اليونانية اليوم الخميس عن رفضها القاطع لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء في إسطنبول.

H προσπάθεια να υπάρξει καθορισμός ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης είναι παντελώς αγεωγράφητη, καθώς αγνοεί ότι ανάμεσα στις δύο χώρες υπάρχει ο μεγάλος γεωγραφικός όγκος της Κρήτης. Μια τέτοια προσπάθεια είναι στα όρια της φαιδρότητας. @ministerBlok — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 28, 2019

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، :“إن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تمامًا”.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الاتفاق تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط والتي تفصل تركيا عن ليبيا.

خرائط توضح الحدود البحرية لدول شرق المتوسط وفقاً للقانون الدولي للبحار واخرى للخريطة غير الشرعية التي تعتمدها تركيا ووقعت وفقا لها لاتفاقية مع السراج صورة لخريطة الحدود البحرية بين تركيا وليبيا التي تدعيها تركيا

يشار إلى أن هذا الاعلان اليوناني يأتي بعد موقف مشابه مصري أعلنت فيه جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لما تم توقيعه بين السراج وانقرة ، معتبرةً بأن السراج لا يملك بأن يوقع أي اتفاقية وفقاً لاتفاق الصخيرات.