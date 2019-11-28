 اليونان تعلن رفضها القاطع لإتفاق السراج وتركيا بشأن الحدود البحرية وتؤكد عدم إعترافها به – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أعلنت الخارجية اليونانية اليوم الخميس عن رفضها القاطع لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء في إسطنبول.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، :“إن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تمامًا”.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الاتفاق تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط والتي تفصل تركيا عن ليبيا.

خرائط توضح الحدود البحرية لدول شرق المتوسط وفقاً للقانون الدولي للبحار واخرى للخريطة غير الشرعية التي تعتمدها تركيا ووقعت وفقا لها لاتفاقية مع السراج
صورة لخريطة الحدود البحرية بين تركيا وليبيا التي تدعيها تركيا

يشار إلى أن هذا الاعلان اليوناني يأتي بعد موقف مشابه مصري أعلنت فيه جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لما تم توقيعه بين السراج وانقرة ، معتبرةً بأن السراج لا يملك بأن يوقع أي اتفاقية وفقاً لاتفاق الصخيرات.

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