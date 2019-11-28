واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إدراج عصابات المخدرات المكسيكية على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، لدورها في تهريب المخدرات والبشر.

وفي مقابلة أجراها مع ترامب، اتهم الإعلامي الأمريكي المحافظ بيل أورايلي العصابات المكسيكية بقتل أكثر من 100 ألف أمريكي سنويا من خلال تهريب مخدرات خطيرة، وتساءل عما إذا كان البيت الأبيض ينوي إدراج تلك العصابات على قائمة الإرهاب والبدء باستهدافها بواسطة طائرات مسيرة ووسائل أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي ردا على هذا السؤال: “سيتم إدراجها، وعملت على هذا الهدف طيلة الأيام الـ90 الأخيرة. كما هو معروف، الإدراج ليس مهمة سهلة، وعلينا أن نمر بعملية خاصة نخوضها حاليا”.

وأشاد ترامب بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قائلا إنه قد تقدم إليه بدعوة السماح للأمريكيين بـ”الدخول وتطهير المنطقة”، غير أن الجانب المكسيكي رفض هذا الاقتراح.

وعقب هذه التصريحات التي جاءت أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها أن الوزير مارسيلو إيبرارد ينوي التواصل مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو لبحث هذه المسألة “المهمة للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية” بين الدولتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترح ترامب على السلطات المكسيكية مساعدتها في إطلاق حرب على عصابات تهريب المخدرات و”مسحها عن وجه الأرض”، بعد أسوأ هجوم دموي على مواطنين أمريكيين في المكسيك منذ سنوات أودى بأرواح ثلاث نساء وستة أطفال يحملون الجنسية المزدوجة شمال البلاد.

المصدر : RT