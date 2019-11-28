كوريا ج – من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في شهر فبراير المقبل، وإذا كان التقرير الذي وردنا مؤخرًا صحيحًا، فمن المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل.

تأتي هذه المعلومات إلينا من Nick Oikonomou من MatrixLife، والذي يدعي أنه ألقى نظرة على سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في إجتماع مغلق. وبالإضافة إلى الكشف عن تاريخ إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، أكد Nick Oikonomou بعض الميزات القادمة مع كل من Galaxy S11 و Galaxy S11e و +Galaxy S11.

يقول Nick Oikonomou أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستكون مدعومة بالمعالج Exynos 990، ولكن كما هو الحال دائمًا، فسوف تكون هناك طرازات أخرى مدعومة بالمعالج Snapdragon 865. وبغض النظر عن المعالج، فسوف تدعم هذه الهواتف الذكية الثلاثة أيضًا الشحن السريع بقوة 25W وستأتي مسبقًا مع شاحن يدعم سرعة الشحن هذه.

ستكون هواتف Galaxy S11 الجديدة متاحة في طرازات تدعم SIM و eSIM، وستدعم نسخة Plus شبكات الجيل الخامس 5G أيضًا.

وبالعودة إلى تسريب آخر في وقت سابق من هذا الشهر، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. حسنًا، يؤكد Nick Oikonomou صحة تسريبات Evan Blass، وأكد كذلك أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

يدعي التقرير الجديد أيضًا أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستستخدم شاشات مزودة بثقب في الجزء الأوسط العلوي على غرار سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، وسيتم على الأرجح إطلاق العلامة التجارية SAMOLED على هذه الشاشات.

من ناحية أخرى، كشف لنا Nick Oikonomou أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل. منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكن نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

وكالات