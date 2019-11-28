ليبيا – افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنيسق “تيكا” يوم الاثنين الماضي معمل خياطة في معهد النهضة بمدينة طرابلس.

الإفتتاح تم بحسب وكالة “الأناضول” التركية بحضور السفير التركي سرهات أكسين ورئيس المجلس الوطني للتعليم المهني والتقني بوزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل زنداح.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تزويد المعهد بقاعدة تدريبية كاملة ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة من المقرر توسيعها واستمرارها في عموم ليبيا وخاصة في طرابلس في الفترة المقبلة بدعم تيكا إلى جعل الإمكانات الكبيرة الموجودة في ليبيا أكثر عملية في عديد من المجالات منها إعداد الموارد البشرية.