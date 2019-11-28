ليبيا – أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن حركة خمس نجوم أن التورط في الاشتباكات المسلحة وما يترتب على ذلك من إغلاق حقل الفيل النفطي الذي تديره شركة إيني الإيطالية في جنوب ليبيا يمثل حلقة خطيرة للغاية تُظهر الحاجة الملحة إلى وضع حد للنزاع الذي يهدد المصالح الوطنية الإيطالية بشكل متزايد.

النواب الإيطاليون عن لجنة الشؤون الخارجية في قصر ماداما أوضحوا وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس قالوا:” ننضم إلى طلب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف العمليات العسكرية فوراً بالقرب من حقل الفيل لتجنب تعريض الموظفين المدنيين والبنية التحتية للحقل للخطر”.