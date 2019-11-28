أبوظبي – هبطت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الأربعاء، مع تضرر معنويات المستثمرين وغياب المحفزات على الرغم من صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:55 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.43 بالمئة أو 27 سنتاً إلى 63.48 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.07 بالمئة أو 4 سنتات إلى 58.24 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.31 بالمئة إلى 7853 نقطة، مع تراجع بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

ونزلت بورصة قطر مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.19 بالمئة إلى 10171 نقطة، مع هبوط مؤشرات 5 قطاعات رئيسية يتصدرها النقل والاتصالات والعقارات والصناعة والبنوك.

وتراجعت بورصة مصر، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.16 بالمئة إلى 13759 نقطة بفعل عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض هامشي بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1518 نقطة، مع تراجع أسهم “بتلكو” بنسبة 0.52 بالمئة و”الومنيوم البحرين” بنسبة 1.41 بالمئة و”مؤسسة ناس” بنسبة 10 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 5043 نقطة، مع تراجع أسهم “الدار” بنسبة 1.35 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 1.03 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.37 بالمئة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2711 نقطة، مع ارتفاع أسهم “داماك” بنسبة 1.94 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنسبة 1.71 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.22 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 1.2 بالمئة إلى 6449 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.14 بالمئة إلى 4759 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.92 بالمئة إلى 5878 نقطة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1793 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الاتحاد للسجائر” بنسبة 2.05 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 1.06 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.35 بالمئة.

وبورصة مسقط في عطلة اليوم وغدا بمناسبة العيد الوطني الـ 49 للبلاد، على ان تستأنف الدوام الأحد القادم.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.2 بالمئة إلى 6449 نقطة.

دبي: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2711 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1793 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 7853 نقطة.

قطر: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 10171 نقطة.

مصر: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 13759 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1518 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 5043 نقطة.

الأناضول