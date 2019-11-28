ليبيا – رأى عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة أن التحركات الأميركية السياسية المكثفة في ليبيا خلال الفترة الأخيرة لها علاقة بالتدخلات الروسية والتنافس بينهما، معبراً عن أمله في أن تكون مؤشرا لعودة الإدارة الأميركية للأخذ بزمام المبادرة في الملف الليبي بعدما استحوذت على إدارته الدول الأوروبية.

اوحيدة أشار في تصريح خاص لـ”العربية.نت” أمس الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة لم يكن لديها التأثير الكافي في الأزمة الليبية التي لم تكن من أولويات الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب واقتصر تدخلّ واشنطن على مراقبة النشاط الإرهابي ومكافحته في حين كان الأوروبيون أكثر اهتماماً وتواجدا نظراً لمشاكلهم المشتركة مع ليبيا فيما يخص الهجرة غير الشرعية والمصالح الاقتصادية.