العراق – فاز العراق بحق استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذلك بالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر خلال المؤتمر العام للبطولة الذي عقد اليوم الخميس.

وقال الاتحاد الخليجي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج، فإن مدينة البصرة (بجنوب العراق) ستستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج”.

وستكون هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج، بعد نسخة عام 1979 التي أقيمت في بغداد.

وكان مقررا أن يستضيف العراق بطولة “خليجي 23″، لكن تم سحبها بسبب الحظر المفروض على الكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا” آنذاك، لكن بعد رفع الحظر أصبح العراق جاهزا لاستضافة البطولة.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة حاليا، منافسات بطولة “خليجي 24” بمشاركة ثمانية منتخبات.

المصدر: وكالات