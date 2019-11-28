ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي عن محادثات عقدها رئيسه فائز السراج اليوم الأربعاء في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا .

وقال المجلس في بيان صحافي أن المباحثات بحثت ما أسماه ” تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس ” والجهود الدولية لحل الازمة الليبية، اضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف : ” رحّب الرئيس أردوغان في بداية الاجتماع بزيارة السيد الرئيس والوفد المرافق لتركيا مؤكدا على عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة ما تتعرض له العاصمة من عدوان طال المدنيين والمنشئات المدنية، وأكد الرئيس أردوغان رفض بلاده للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدا بأن حل الازمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، وأنه لا بد من دعم جهود المبعوث الاممي للعودة للمسار السياسي ” .

من جانبه عبر السراج عن شكره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وتقديره للموقف التركي الذي وصفه بـ ” الداعم لحكومة الوفاق الوطني والرافض للعدوان ” و أكد في معرض حديثه عن ” تداعيات الاعتداء على طرابلس ” على أن ما أسماها ” قوات الجيش الليبي والقوات المساندة ” التي تدافع عن مدنية الدولة وتتصدى لمحاولات العسكر الإنقصاض على السلطة قادرة على دحر هذا العدوان ، وذلك بحسب تعبيره .

واشار السراج إلى استمرار حكومة الوفاق رغم الأزمة الراهنة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، كأساس لبناء الدولة المدنية، مؤكدا الحرص على الثوابت الوطنية في معالجة مختلف القضايا.

إلى ذلك بحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك، حيث تم التوقيع في ختام المحادثات ، وفقًا لبيان الرئاسي على مذكرتي تفاهم احداها حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري دون الكشف عن تفاصيل إضافية .

وختم البيان بالقول : ” شارك في المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية السيد محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي ” .