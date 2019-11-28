روسيا – أنعش فريق زينيت بطرسبورغ آماله في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه ليون الفرنسي، إثر فوزه عليه (2-0) اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي الفريق الروسي كل من، أرتيوم دزيوبا، وماغوميد أزدويف، في الدقيقتين (42 و84) على الترتيب.

وكان الفريقان قد تعادلا (1-1)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب “غروباما ستايديوم”، في مدينة ليون، وذلك في الجولة الافتتاحية “للتشامبيونز ليغ”.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في قائمة المجموعة السابعة (G)، متجاوزا فريق ليون بفضل قاعدة المواجهات المباشرة.

المصدر: RT