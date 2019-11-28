قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية بالعراق وحظر تجوال في المدينة

قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية بالعراق وحظر تجوال في المدينة

العراق – أفادت مصادر لـ RT، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى في مدينة الناصرية خلال صدامات بدأت ليلة أمس إلى 13 شخصا، فيما أصيب 75 آخرون.

وأحرق متظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة في ذي قار وقطعوا جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

وأكد مراسلنا سيطرة عشيرتي البدور وآل غزي، وهما من أكبر العشائر في محافظة ذي قار، على جسر الفهود في المحافظة، مضيفا أن “العشيرتين طردتا القوات الأمنية التي كانت تسيطر على الجسر” وأن أبناء العشيرتين “يحملون السلاح حاليا”.

إلى ذلك أفادت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مصادر طبية، بمقتل 8 على الأقل برصاص القوات الأمنية خلال احتجاجات مدينة الناصرية الجنوبية.





وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات وقعت قبل فجر اليوم الخميس، وأن 22 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في هذه المواجهات.

في سياق متصل أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان لها إنه “لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين”، بحسب موقع “بغداد اليوم” العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوب الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT