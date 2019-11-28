كارتر يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية في الدماغ

كارتر يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية في الدماغ

الولايات المتحدة – خرج الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، البالغ من العمر 95 عاما، من المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة أجريت له في الدماغ.

وأوضحت منظمة “مركز كارتر” الرئاسي في بيان أن كارتر غادر المستشفى بعد خضوعه لـ”عملية ناجحة لتخفيف الضغط على الدماغ نتج من نزيف دموي تحت الجافية”​​​.

وأضاف البيان أن كارتر سيواصل فترة العلاج في المنزل، وأنه أعرب عن امتنانه لحسن التمنيات والرسائل التي تلقاها في المستشفى.

يشار إلى أن هذه العملية هي الثانية التي أجريت لكارتر خلال شهر بسبب الضغط في الرأس.

وقد سجل كارتر رقما قياسيا في طول العمر بين رؤساء الولايات المتحدة السابقين. ومنذ تركه منصب الرئيس في العام 1981 يشارك في الأعمال الخيرية. وفي السنوات الأخيرة عانى كارتر من سرطان الدماغ وإصابات السقوط.

المصدر : وكالات