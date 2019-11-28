انجلترا – أوردت وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، أن المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي التي تقودها مجموعة أبوظبي المتحدة، وافقت على بيع حصة منه بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت “مجموعة سيتي”، وهي الشركة المالكة للنادي في بيان الأربعاء، إنها ستبيع الحصة لشركة “سيلفر ليك” الأمريكية للاستثمار المباشر، ما يزيد بقليل عن 10 بالمئة من إجمالي حصتها، والبالغة نحو 4.8 مليارات دولار.

وتعتزم “مجموعة سيتي”، التي تملك أيضا أندية كرة القدم في نيويورك وملبورن، استخدام الأموال لتوسيع أعمالها في الخارج، وتطوير أصول التكنولوجيا والبنية التحتية.

وبحسب الوكالة، فإن الصفقة تلقي بمزيد من الضوء والتركيز على زيادة الطلب العالمي على الفرق الرياضية المحترفة، وهو ما تعزز من خلال ارتفاع عائدات بيع حقوق البث التلفزيوني مؤخرا.

وتدير الشركة الأمريكية رزمة استثمارات متنوعة بقيمة تزيد عن 43 مليار دولار، معظمها في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

الأناضول