مصدر لـRT : مقتل 3 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

مصدر لـRT : مقتل 3 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

العراق – قتل 3 محتجين، اليوم الخميس، وجرح عشرات آخرون في صدامات بمدينة النجف العراقية، وفقا لما أفاد به مصدر لـ RT.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في محافظة النجف، ما تسبب بمقتل 3 محتجين”، مضيفا أن “العشرات أصيبوا بجروح وبالاختناق نتيجة الصدامات التي استخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع”.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوب الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT