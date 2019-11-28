إسبانيا – شهد ملعب “ميستايا” تعادلا ناريا بين فالنسيا الإسباني وضيفه تشلسي الإنجليزي انتهت بالتعادل 2-2، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 8 نقاط، مقابل 7 لأياكس أمستردام الهولندي الذي يلتقي في وقت لاحق مضيفه ليل الفرنسي متذيل الترتيب بنقطة.

وكان فالنسيا، عاشر الدوري الإسباني راهنا، قريبا من خطف النقاط في اللحظات الأخيرة، بيد أنه أصبح في موقف حرج إذ يحل على أياكس في مباراته الأخيرة، فيما يمنح فوز تشلسي على ليل بطاقة التأهل.

وتقدم فالنسيا في نهاية الشوط الأول، لكن تشلسي عادل سريعا ثم تقدم مطلع الثاني. وبعد إهداره ركلة جزاء، عادل فالنسيا في الدقائق الأخيرة حارما تشلسي فرصة اقتناص بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وحصل الفريقان على فرصهما للتسجيل في الشوط الأول، وكان فالنسيا قريبا من هز شباك خصمه مرتين عبر الأوروغوياني ماكسي غوميز.

وتقدم المضيف من أول تسديدة لكارلوس سولير إثر عرضية بعيدة من رودريغو بيسراه من الجهة اليمنى، تابعها لاعب الوسط الشاب بيمناه طائرة حاول مواطنه كيبا إريسابالاغا إبعادها دون نجاح (40).

لكن بعد ثوان، أعاد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عقارب المباراة إلى بدايتها، بتسديدة يمينية زاحفة إلى يمين الحارس الهولندي يسبر سيليسن،

مسجلا هدفه الأول منذ يناير 2017 (41).

وكاد كوفاتشيتش يسجل الثاني بعد ثوان أيضا، لكن سيليسن صد كرته القريبة من زاوية ضيقة (45).

وتعرض فريق المدرب فرانك لامبارد لصفعة فاضطر الأخير لإجراء تغيير اضطراري بعد اصابة مهاجمه المتألق هذا الموسم تامي أبراهام (45+3).

وبعد انتظار طويل إثر الاحتكام لتقنية الفيديو احتسب الحكم هدف الأميركي كريستيان بوليشيتش الواقف على حدود التسلل متابعا رأسية من الفرنسي كورت زوما بعد عرضية من لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي (50).

وأهدر رودريغو فرصة ثمينة إذ تأخر بالتسديد من خارج المنطقة في المرمى الخالي، بعد تقدم الحارس فلعب كرة ساقطة هبطت على سقف المرمى (57).

اندفع فالنسيا بقوة نحو الهجوم وحصل على ركلة جزاء عندما عرقل لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو الظهير الدولي خوسيه لويس غايا، فشل في ترجمتها داني باريخو اذ صدها كيبا ببراعة (65).

ومن انطلاقة على الجهة اليمنى انتظر الجميع عرضية من الدنماركي دانيال فاس، لكنه لعبها قوية خدعت الحارس كيبا وارتدت من قائمه الأيمن الى داخل الشباك هدفا جميلا (82).

تلاعب رودريغو بزوما وسدد بيسراه من زاوية ضيقة فوق العارضة (90+5)، لكن أخطر فرص المباراة أهدرها رودريغو والمرمى مشرع أمامه (90+6)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

سكاي نيوز