ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري إدريس أبو فايد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع تركيا بـ”القانونية والشرعية” على حد زعمه، مبيناً أنها من الاتفاقيات الرسمية الأكثر تعقيداً.

أبو فايد وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة لإخوان المسلمين أوضح أن من إيجابيات هذه المذكرة أنها لا تحتاج إلى تصديق من البرلمان وسيتم البدء في العمل بها فور توقيعها وهي مرنة في بنودها التي تقبل التقليص.

وأكد عضو مجلس الدولة على إمكانية التمهيد إلى اتفاقية مستقبلية ممكنة مع حكومة وبرلمان منتخب يملك المصادقة على الاتفاقية من خلال النصاب اللائحي.

يشار إلى أن رئيس الرئاسي السراج قد وقع مع تركيا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا بطريقة مخالفة لقانون البحار الدولي حيث تجاهل السراج وجود مياه اقليمية لليونان تمنع وجود حدود بحرية مباشرة بين ليبيا وتركيا.