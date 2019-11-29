مصر – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذه السنة حتى الآن.

ووفقا لبيان وزارة الزراعة المصرية، تم حصد إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 27 نوفمبر الحالي، حيث بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان، وغيرها من المنتجات.

المصدر: RT