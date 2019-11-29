السعودية – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية يوم الجمعة، أن حجم اكتتاب الأفراد في أسهمها تخطى العدد المعروض في إطار الطرح العام الأولي قبيل بدء تداول أسهم الشركة النفطية في السوق المحلية.

وأوضحت أرامكو في بيان أن اكتتاب الأفراد تخطى 47.411 مليار ريال سعودي (11.5 مليار يورو)، بإقبال نحو 5 ملايين مكتتب على نحو 1.5 مليار سهم.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق، إن نسبة اكتتاب الأفراد يمكن أن تصل إلى 0.5 بالمئة من النسبة الإجمالية للأسهم التي تنوي بيعها، أي ما يوازي مليار سهم.

ومع تخطي حجم اكتتاب الأفراد خلال 12 يوما هذا الحد، صرحت رانية نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة بنك “سامبا فاينانشل غروب”، بأن “ذلك دليل نجاح وثقة”، بحسبما نقلت المجموعة في بيانها.

وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة، في 17 نوفمبر، أنها ستبيع 1.5 بالمئة من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولار، ما يعني أن قيمة الاكتتاب ستتراوح بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار.

وبدأت في ذلك اليوم فترة الاكتتاب التي يتقدم فيها المشترون بعروض لشراء الأسهم، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما انتهت فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر.

والاكتتاب العام لأرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمى “رؤية 2030″، ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.

هذا وستحدد الشركة التي تضخ نحو 10 بالمئة من النفط العالمي يوميا، في الخامس من ديسمبر، السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

ويبلغ رأسمال أرامكو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسمة على 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحددت بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ إذا تخطت قيمته عتبة الـ25 مليار دولار التي حصلتها مجموعة “علي بابا” للتجارة الالكترونية سنة 2014.

المصدر: أ ف ب