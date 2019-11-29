ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس الأول بخصوص ما يسمى بوثيقة إتفاق لإنشاء قواعد عسكرية وفتح خط إمداد للجماعات الإرهابية المسلحة التي تحارب بالشعب الليبي في غرب البلاد.

السعيدي وفي مداخلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس، قال :”عندما جلس السراج وأردوغان في زمن وقدره الساعتين وربع الساعة هذا الزمن لا يستطيع السراج البقاء الحديث لذا أثق أن كان معه فتحي باشاآغا وأسامة الجويلي ومستشاره السراج السياسي”.

وأضاف:” الإتفاق السياسي لا يسمح بعقد أي مذكرة تفاهم خارج نطاق الحكومة التي أخذت شرعيتها من مجلس النواب وندرك أن المجلس الرئاسي لم ينل الثقة بعد،وما يقوم به السراج باطل وخارج نطاق الإعلان الدستوري والقوانين الدولية وهذه المذكرة في حكم العدم”.

وتابع :”مايقوم به السراج من جلب ذخائر وأسلحة والترابط المباشر مع الرئيس التركي عبارة عن هدر للمال العام ،وهذا الزيارة لم تحقق نجاحها وهناك مصادر إستخباراتية قالت إن المطلب الأساسي هو تزويد حكومة الوفاق بطائرات درون لكن الجانب التركي رفض الآن وقال لهم نفذت الطائرات من مخازننا”.

وأعتقد عضو مجلس النواب أن الجانب التركي يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت على الخط بإعتبار أن تركيا جزء من الحلف الأطلسي،لافتاً إلى أن تركيا لن تستطيع تزويد حكومة الوفاق بالطائرات في الوقت الحالي.

وأردف:”السراج عبارة عن حصان طروادة وهذا المشهد مرتبط بين قطر وتركيا بالتحديد والأساس في هذه الإتفاقية بالنسبة للجانب التركي إتفاقية مد الغاز من شمال أفريقيا إلى أوروبا،وأعتقد أن الدول الأوروبية لن ترضى بذلك،ونحن نعلم أن أغلب الدول الأوروبية لن تسمح لتركيا بالقيام بأي مهم فيما يخص الأعمال العسكرية داخل البحر المتوسط،لذا فأن هذا اللقاء مجرد فقاعة إعلامية أخذت الوقت الكافي للحديث عنه”.

وواصل حديثه :”كل الإتفاقيات تتم داخل المجالس التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب الليبي والتركي وهذه لم تمر بقدر ما هي مذكرة تفاهم ولا يوجد شيء أسمه دفاع مشترك ومذكرة التفاهم تدخل بأمور تجارية وليست أمور دفاعية”.

عضو البرلمان شدد على أن أردوغان لم يتوقف منذ عام 2011 إلى تاريخ اليوم عن تزويد هذه الجماعات بالسلاح حيث أرسل المقاتلين والطائرات و الأسلحة و لذخائر وكل التقارير التي تم ضبطها في ميناء مصراتة وبواخر متفجرة في اليونان يشهد على وصول كم هائل من الذخائر ،فضلاً عن السفينة التي وصلت إلى ميناء طرابلس وكانت تحمل 40مدرعة التي أغلبها أصبحت في وضع العدم أوإستولى عليها الجيش في غرب البلاد.

عضو مجلس النواب أكد على أن الأمر العسكري في طرابلس شبه محسوم،موضحاً أن الشعب الليبي لن يرضى عما قامت به حكومة الوفاق من معاملاته مع تركيا خاصة من الجانب العسكري.