انجلترا – أكدت الشرطة البريطانية أنها قتلت بالرصاص منفذ عملية الطعن في جسر لندن، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الحادث، الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، باعتباره إرهابيا.

وقال مسؤول قوة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، نيل باسو، في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، إن “المشتبه فيه” بتنفيذ الهجوم تم استهدافه برصاص رجال الأمن وقتل في مسرح الحادث.

وشدد باسو على أن الحادث إرهابي، فيما أشار إلى أن الشرطة لا تزال تنظر في دوافع مختلفة لمنفذ الهجوم، فيما ذكر أن الحزام “الناسف” الذي كان يرتديه المهاجم “وهمي”.

كما أكد أن قوات الأمن ستبقي الطوق الواسع حول موقع الحادث لمدة معينة، وستعزز الدوريات في مناطق مختلفة من لندن على خلفية الهجوم، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، طلب تقديم موجز شخصي له بشأن العملية.

من جانبه، ذكر عمدة لندن، صادق خان، أن بعض المصابين جراء الهجوم في حالة حرجة، مبينا أن الشرطة تعتبر الحادث منفردا ولا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين على خلفية عملية الطعن.

وسبق أن أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها تتعامل مع “حادث” في جسر لندن، موضحة لاحقا أن رجلا نفذ عملية طعن أصيب إثرها عدة أشخاص.

وقالت الشرطة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “في الساعة 13:38 تم استدعاء الشرطة على خلفية حادث طعن عند جسر لندن”.

وذكر البيان في حينه أن الشرطة ألقت القبض على رجل يعتقد أنه نفذ الهجوم، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.

إلى ذلك، نشر ناشطون في “تويتر” لقطات فيديو وصورا توثق شاحنة تعرقل طريق السيارات على الجسر، مع وجود مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف في المكان.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية