ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب إن الهجوم على حقل الفيل النفطي يؤكد أن حكومة الوفاق مستمرة في دعمها للميليشيات والتنظيمات الإرهابية ،لافتاً إلى أنها غير مكترثة لتضرر ثروات البلاد.

المحجوب وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث “وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس نوّه إلى أن هذا الهجوم يساعد في إكتشاف بؤر الإرهاب بالمنطقة الجنوبية مما يسهل مهمة القضاء على ما تبقى منها ،مشيراً إلى أن الهجوم يمثل عملاً إنتحاريا كون المنطقة محاطه بالقوات المسلحة من جميع الإتجاهات.

وأضاف:” لاشك أن إنتشار القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية لتأمنيها وإستقرارها يمنع الجريمة بأنواعها من بينها تهريب البشر وجلب المرتزقة فأن المجموعة التي هاجمت حقل الفيل هم من الذين يمتهنون مهنة تهريب المرتزقة إلى الميليشاوي أسامة الجويلي”.

وتابع:” إنتشار القوات المسلحة بالجنوب يمنع تهريب الوقود ومنع وسائل الكسب غير المشروع الذي يضر بليبيا وأهلها وهنا لابد أن تظهر أجسام غير شرعية وتمتهن هذه المهن والمدعومة من الحكومة الدعمة للإرهاب (حكومة الصخيرات) الذي تمول الإرهاب ولايمكن لها أن تحقق شيء سوى العبث والتهريب”.

ومن الناحية العسكرية، رأى المحجوب أن الهجوم عل حقل الفيل عبارة عن نقطة في بحر ،قائلاً:” أنت نقطة في بحر ،فأنت موجود في جزيرة والقوات المسلحة محاطة بك في كل جانب وهجوم إنتحاري لا يعني شيء سوى فقاعة إعلامية أو تعبير عن وجود عن عصابة إجرامية تم دعمها أظهرت الوجه الحقيقي لحكومة الوفاق وهي عبارة عن حكومة الميليشيات”.