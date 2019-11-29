المكسيك ردا على ترامب : لن نسمح بأي تدخل خارجي في بلادنا

المكسيك ردا على ترامب : لن نسمح بأي تدخل خارجي في بلادنا

المكسيك – رفض الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خطط نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لإدراج عصابات المخدرات المكسيكية على قائمة الإرهاب، معتبرا إياها تدخلا في شؤون بلاده.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، إنه “لم يكن هناك تدخل أجنبي في المكسيك منذ عام 1914، ولا يمكننا أن نسمح بهذا”، مضيفا أن “أجانب مسلحين لا يمكن أن يتدخلوا في أراضينا”.

وبذلك، أعاد الرئيس المكسيكي إلى الأذهان سيطرة الولايات المتحدة على ميناء فيراكروز المكسيكي قبل 105 أعوام.

وأكد لوبيز أوبرادور: “ما نحتاج إليه لمعالجة قضية الجريمة المنظمة هو تعزيز التعاون المشترك، وليس عناصر ستتسبب بابتعادنا عن بعضنا البعض أو تؤدي إلى أعمال قتالية”.

يذكر أن مخاوف الولايات المتحدة بشأن عصابات المخدرات المكسيكية ازدادت في أعقاب مجزرة أودت بحياة 9 أفراد من عائلة أمريكية بشمال غربي المكسيك، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن ترامب أن العمل جار على إدراج عصابات المخدرات المكسيكية على قائمة التنظيمات الإرهابية.

ومن المقرر أن يزور المدعي العام الأمريكي ويليام بار المكسيك، الأسبوع المقبل، لمناقشة التعاون الأمني بين البلدين.

المصدر: رويترز