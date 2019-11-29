ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أن مذكرة التفاهم مع تركيا تأتي بعد نقاشات طويلة بين الحكومة التركية والليبية تتعلق بالمجال الأمني وتطويره.

باشاغا أوضح في تصريح خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن المذكرة تغطي جميع الجوانب الأمنية من أجهزة الأمن وكذلك تبادل المعلومات الأمنية التي تتعلق بالمسائل الأمنية والأمن القومي.

وأشار إلى أن الإتفاقية تخص مكافحة الإرهاب والجريمية المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، مبيناً أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز قدرة حكومة الوفاق على بسط السيطرة الأمنية في جميع الجوانب الأمنية.

ولفت إلى أن البنود تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكذلك التدريب في كل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء أفراد أو ضباط وتخريج طلبة ضباط في المجال الشرطي والأمني.

وزعم أن أهمية هذه المذكرة تتعلق بوجود تعاون أمني كامل بين ليبيا وتركيا على غرار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكل المخاطر التي تهدد أمن وسلامة البلاد.

وأردف إلى أن المذكرة التي تم توقيعها ستعزز مقدرة حكومة الوفاق بجميع الجوانب المتعلقة بالأمن وسلامة المواطن وبسط الأمن والمقدرة الأمنية حتى تستقيم لمستويات دولية وتفتح آفاق كبيرة جداً من ناحية الأمن لأهمية الأمن في الاستقرار وإنطلاق عجلة الاقتصاد.

وإعتبر باشاغا أن هذه الإتفاقية غطت جميع الجوانب التي تحتاجها حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية في أمس الحاجة لها لتطوير قدراتها، مستبعداً أن تكون الإتفاقية مهمة لكافة الشعب الليبي فهي ليست فقط لمنطقة معينة كما أنها ليست ضد أي دولة معينة بل تأتي لتحقيق قدرة الليبيين على إستعادة أمنهم والمحافظة على السيادة الدولية.

باشاغا وجّه خلال تصريحه رسالة جاء فيها:”المواطنين نبشرهم أن المستقبل سيكون خير والأيام القادمة ستشهد تحقيق الأمن والسلام وكذلك الأمل لعودة إستقرار ليبيا من جديد بجميع النواحي أما بالنسبة للمقاتلين في الجبهات دائماً نحن معهم ولم نخذلهم وهذه الإتفاقية ستكون عون لنا ولهم وللشعب الليبي كاملاً”.