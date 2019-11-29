بيدرسن يعلن فشل أطراف اللجنة الدستورية السورية في التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل

بيدرسن يعلن فشل أطراف اللجنة الدستورية السورية في التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل

سوريا – عقد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن فشل أطراف اللجنة الدستورية السورية في التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل.

وكشف بيدرسن أنه واظب على “إجراء عدة اجتماعات مع الأطراف خلال أيام المشاورات في محاولة للتوصل لإجماع (حول الأجندة) لكن ذلك لم يحصل”، معربا عن أمله في تذليل العقبات تحضيرا لانعقاد الجولة المقبلة.

وقال بيدرسن في حديثة للصحفيين إنه “يتابع باهتمام ما يجري في شمال شرق سوريا ويؤيد وقف إطلاق النار”، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على “الوحدة والسلامة الإقليمية لسوريا”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان منصفا في تعامله مع وفود المجتمع المدني، أكد بيدرسن أنه “مستعد للقاء جميع ممثلي المجتمع المدني”.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن أهم شيء حاليا هو “حماية اللجنة الدستورية ومواصلة العمل بنفس الروح التي سادت وهي روح التوافق”.

المصدر: RT