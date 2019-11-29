انجلترا – أعرب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن أمله في ألا يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات البريطانية المرتقبة خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين الذي يرأسه، في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر: “ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض”.

وأضاف لإذاعة “إل بي سي”: “أفضل شيء يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن خاض ترامب بالفعل في الانتخابات البريطانية، حيث قال في أكتوبر إن زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، سيكون اختيارا “سيئا جدا” لبريطانيا، وإنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب “بريكست”.

واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته، حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة، لشركات أمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الجمعة، أن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلبا على حملتهم.

ولم ينأ ترامب بنفسه عن الخوض في السياسة البريطانية خلال زيارات سابقة، بما في ذلك انتقاده لسياسة رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: “رويترز”