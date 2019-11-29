ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري عبد القادر حويلي أن الإتفاقيات التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التعاون الأمني والبحري تأخرت كثيراً،مشيراً إلى أن هذه الإتفاقيات كان من المفترض توقيعها منذ عيد الأضحى الماضي.

حويلي وفي مداخلة له مع برنامج “الساعة الأخيرة”الذي يبث عبر “التلفزيون العربي” المملوك لدولة قطر وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس أشار إلى أن حكومة الوفاق معترف بها دولياً وتستطيع جلب معدات عسكرية للدفاع وأهما معدات الدفاع الجوي لتفرض نفوذه على كامل الأراضي الليبية.

وأضاف:” عن طريق الإتفاق السياسي وصلت بعض المدرعات وفي المستقبل تصل أجهزة في الدفاع الجوي للسيطرة الجوية لأن الطرف الأخر متقدم من الناحية الجوية وحكومة الوفاق تحتاج إلى هذا الإتفاقية من الجانب العسكري”.

وفي رده على سؤال بشأن مصلحة تركيا من هذا الإتفاق، قال حويلي :”تركيا لديها مصالح إقتصادية كبيرة في ليبيا منذ فترة حكم معمر القذافي وثورة الـ17 من فبراير وكل مشايع الطاقة وتطوير المنطقة الحرة بمصراتة وفي الجنوب والغرب تنفذها شركات تركية”.

عضو مجلس الدولة إختتم مداخلته بالقول:” الحقيقة أن الحكومة التركية والليبية عبر وزارة الخارجية إستناداً للإتفاقيات الدولية عندما يكون هناك ممر قاري واضح بين دولتين وهذا موجود في الشمال الشرقي الليبي وجنوب تركيا ونعلم أن هناك معارضات من اليونان التي لديها مشاكل مع تركيا وأيضا مصر والعدون الصهيوني،وحكومة الوفاق تستعمل حقوقها الدولية التي منحها القانون الدولي في هذا الجانب”.