ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بالقاسم دبرز إنه لغاية هذه اللحظة لا يوجد دور روسي في ليبيا على مستوى الحكومة بل هي عبارة عن شركات خاصة، معتقداً أن هذه الشركات تقوم بدور جس النبض في البداية.

دبرز رأى خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن روسيا كدولة وحكومة غير ضالعه في المشهد الليبي، مبيناً أن شركة فاغنر الروسية عبارة عن شركة تقدم خدمات من خالال المرتزقة على حد زعمه.

وتابع مضيفاً:” قبل 8 أشهر من الاعتداء وأثناء آخر جلسة صوتنا في جلسة على 4 نقاط منها قطع العلاقات مع الإمارات المتصهينة والضالعة في الشأن والدم الليبي و مجندة كل ما تملك من مال وغيره لتنجح في إفشال دولة الليبيين وفبراير وحاولنا عقد جلسة للجامعة العربية لمناقشة العدوان الذي يدك الأحياء المدنية ويستخدم الأسلحة تحت مسمى تخليص طرابلس من المليشيات، للأسف المؤامرة كبيرة وجامعة الدول العربية ما هي إلا مؤسسة تابعه لوزارة الخارجية المصرية”.

وأكد على أن هناك تخبط في السياسة الخارجية خاصة وزارة الخارجية طيلة الأشهر الماضية ولهذه اللحظة المجلس الرئاسي أدائه ضعيف ولا يخطوا أي خطوات واثقة، معتبراً أن البرلمان منقسم على نفسه فهناك أعضاء متواجدين في الرجمة وآخرين بطرابلس فقط ولا يوجد مجلس بطبرق بحسب تعبيره.

كما نوّه عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري إلى أن أداء فائز السراج والمجلس الرئاسي ضعيف ولا يوجد إلتقاء بين الجانب العسكري والسياسي.

وعن الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس الدولة في إطار التحضير لمؤتمر برلين لفت إلى تواصلهم المكثف على مستوى سفراء الدول الداعمة للمشهد الليبي والمطالب بكف ماوصفه بـ”العدوان الخارجي” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).