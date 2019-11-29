سوريا – عزز الجيش السوري من انتشاره في ريف الحسكة الشمالي ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي في شمال شرقي البلاد.

وبحسب وكالة “سانا”، فإن عمليات تعزيز النقاط العسكرية صباح الخميس وتثبيت نقاط جديدة في القرى الثلاث الواقعة مباشرة على الطريق الدولي الحسكة-حلب يسهم في تأمين المنطقة الممتدة بينها وناحية تل تمر بمسافة تقدر بنحو 12 كم غربا.

كما أسقط الجيش طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في قرية حامو، في الريف الجنوب شرقي لمدينة القامشلي.

كما تصدت وحدات الجيش السوري لهجوم عنيف شنته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، على قرية تل اللبن التي انتشر فيها الجيش صباح الخميس .

وفي سياق متصل ذكرت “سانا” نقلا عن مصادر مطلعة أن عناصر الهندسة في إحدى وحدات الجيش المنتشرة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي فككت يوم الخميس سيارة بيك آب مفخخة كانت مركونة في البلدة ومعدة للتفجير عن بعد.

المصدر: سانا