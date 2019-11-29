ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني إن لمصر مواقف واضحة تجاه الأطماع التركية في غاز المتوسط وهي ملتزمة تماما بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية مع وجود ثوابت تتعلق بالأمن القومي العربي أهمها وقف دعم المليشيات المسلحة في ليبيا وتوحيدها وإبعادها عن أي صراعات دولية.

البرلماني المصري طالب في تصريحات خاصة مع قناة “روسيا اليوم” أمس الخميس الشعب الليبي وقواه الفاعلة بالتصدي لأي اتفاقيات تعقدها حكومة فائز السراج يكون من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للشعب الليبي ومنع استخدام ليبيا كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية والهجرة غير الشرعية”.

ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فائز السراج تدخل سافر في شؤون دولة عربية ينبغي التصدي لها.