لم تفكروا يوماً بأن هذه الخضار تساعد على حرق الدهون

لم تفكروا يوماً بأن هذه الخضار تساعد على حرق الدهون

هولندا – لا يعرف الكثير من الأشخاص أن الفجل يحتوي على مكونات تساعد الجسم على حرق الدهون. كما أنه غني بالألياف التي تعزز عملية الهضم والشعور بالشبع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

وهذا ما يجعل تناوله مع مختلف الأطباق وإضافته إلى السلطات أمراً مفيداً جداً. كذلك ينصح باستخدامه في تحضير وصفة تحتوي على حبتين منه مع 3 حبات ليمون وقطعة من جذر الزنجبيل وملعقة طعام من بودرة القرفة و3 ملاعق طعام من العسل الطبيعي.

يقطع الزنجبيل والفجل إلى قطع صغيرة توضع في الخلاط مع عصير الليمون وتمزج بعد إضافة ملعقة طعام من القرفة والعسل.

وبعد الحصول على مزيج متجانس يسكب في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ في الثلاجة. ومن أجل الاستفادة من خصائص المزيج يتم تناول ملعقة طعام منه في الصباح قبل حلول موعد الفطور لمدة 15 يوماً متواصلة بالتزامن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المصدر : food prevent