محمد بن راشد عن محمد بن سلمان: التاريخ يصنعه الشجعان

محمد بن راشد عن محمد بن سلمان: التاريخ يصنعه الشجعان

دبي – استقبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات بزيارة رسمية.

وكتب حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات على حسابه الرسمي في “تويتر” عقب اللقاء: “حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان”.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن الاجتماع الذي عقد في قصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل تناول عددا من المواضيع ذات الصلة بـ”العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات، وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما”.

وأشار حاكم دبي، حسب البيان، إلى أن “استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين لا تنفصم عراها”.

المصدر : RT