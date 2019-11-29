الجزائر – خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في العديد من مدن البلاد، اليوم الجمعة، ورددوا شعارات رافضة لانتخابات 12 ديسمبر المقبل ومطالبة برحيل “رموز نظام بوتفليقة”.

وردد المحتجون في العاصمة ومدن قسنطينة وبجاية هتافات تطالب بـ”الدولة المدنية”، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية بمرشحيها الحاليين.

وقالت صحيفة “الخبر” إن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة بالعاصمة، مشيرة إلى أن بداية توافد المواطنين انطلقت من ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان، وسط العاصمة، تمهيدا لمسيرة الجمعة الـ 41.

وأوضحت أنه “لأول مرة منذ بداية الحراك، كان هناك حضور مكثف لمركبات وشاحنات الشرطة في شوارع مدينة بجاية”.

وتأتي احتجاجات هذه الجمعة في ظل استمرار الحملة الانتخابية وتأكيد الجيش على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية