وأوضحت الشركة أن السيارة الكهربائية Citigo-E iV تعمل بمحرك بقوة 61 كيلو وات يولد 83 حصان، تصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 130 كيلومتر في الساعة.

وتتولى تغذية هذا المحرك بالتيار اللازم لعمله بطارية سعة 32.3 كيلو واط، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويستغرق شحن 80 بالمئة من سعة البطارية حوالي الساعة، ومن المقرر طرح Citigo-E iV في الأسواق بسعر يبدأ من 20 ألف و950 يورو.

أما السيارة الكهربائية Superb iV فتعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 1.4 لتر وبقوة 115 كيلو واط و156 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 85 كيلو واط و116 حصان وبطارية سعة 13 كيلو واط.

وبفضل القوة الكلية لنظام الدفع الهجين، والتي تبلغ 160 كيلو واط و218 حصان، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 7.7 ثوان، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 224 كيلومتر في الساعة.

وعند انفراد المحرك الكهربائي بعملية الدفع فإن السيارة تبلغ مدى السير 62 كيلومتر، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 140 كيلومتر في الساعة.

وتستهلك نسخة الدفع الهجين معدل 1.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن المقرر طرح السيارة الهجينة بسعر 41 ألف و590 يورو للموديل الصالون، و42 ألف و590 يورو للموديل الكومبي.