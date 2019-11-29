روسيا – أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تنتظر حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في موسكو العام المقبل.

وقال فيرشينين في كلمته بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة: “ننتظر رئيس دولة فلسطين بالعاصمة الروسية في مايو 2020 ليحضر المراسم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى”.

وأعاد فيرشينين إلى الأذهان أن رئيسي روسيا وفلسطين التقيا 17 مرة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

وأضاف أن “هذه الأرقام تدل على رغبة الزعيمين في تنسيق مواقفهما حول أكثر المسائل إلحاحا وأهمية”.

وكان السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، قد صرح في وقت سابق بأن فلسطين تتوقع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطلع العام المقبل.

المصدر : تاس