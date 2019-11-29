دبي – زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، امس الخميس، معرض ( إكسبو 2020 ) بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع ولي العهد على قبة (الوصل) برفقة عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار ولي العهد السعودي، موقع جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، واستمع لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، المبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف تعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي في المعرض، ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والشيوخ والمسؤولين الإماراتيين.

المصدر: واس