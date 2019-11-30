ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة وقعت مذكرتي تفاهم مع ليبيا حول التعاون الأمني والعسكري وحول ما وصفه بـ”السيادة على المناطق البحرية”، مؤكداً على أن تركيا بدأت في التعاون المشترك مع “ليبيا” (حكومة الوفاق) في البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان وفقاً لوكالة “الأناضول” خلال وضع حجر الأساس لـ”مجمع رجب طيب أردوغان” في جامعة مرمرة بإسطنبول.

وخاطب اردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما مع فائز السراج قائلاً :”ماذا ستقول حيال ذلك؟”.

كما إننتقد أردوغان تصريحات ماكرون وقال إن الأخير يعاني من “موت دماغي” ودعاه لمراجعة طبيب تعليقاً على تصريحات ماكرون الأخيرة التي اعتبر فيها أن حلف الناتو يعاني من “موت دماغي”.