أسعار النفط تغلق منخفضة لكنها تنهي الشهر على مكاسب قبل اجتماع أوبك

أسعار النفط تغلق منخفضة لكنها تنهي الشهر على مكاسب قبل اجتماع أوبك

فيينا – هبطت أسعار النفط يوم الجمعة وسجل الخام الأمريكي خسائر تزيد على أربعة في المئة مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، لكنها تنهي الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن أوبك وحلفاءها سيوافقون الاسبوع القادم على تمديد اتفاق لخفض الانتاج إلى ما بعد مارس آذار.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الاسبوع منخفضة 1.5 بالمئة. ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل نيسان مع صعوده حوالي 6 بالمئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الاسبوع على انخفاض قدره 4.1 بالمئة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وعلى أساس شهري قفز الخام الأمريكي حوالي 2.3 بالمئة، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو حزيران.

وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

رويترز