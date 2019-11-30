إصابة الكاحل تبعد نجم ليفربول عن الملاعب حتى نهاية العام

إصابة الكاحل تبعد نجم ليفربول عن الملاعب حتى نهاية العام

انجلترا – أعلن نادي ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب متوسط ميدانه، البرازيلي فابينيو، عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري، بسبب إصابة في الكاحل.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “يمكن أن نؤكد أن فابينيو تعرض لأضرار في أربطة الكاحل خلال لقاء دوري أبطال أوروبا مع نابولي منتصف الأسبوع الجاري”.

وتابع البيان: “أظهر تقييم إضافي للإصابة أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن الملاعب حتى العام الجديد”.

وأشار إلى أن فابينيو، سيبدأ برنامجا تأهيليا لاستعادة لياقته البدنية كاملة قبل العودة إلى الملاعب مجددا.

وتعرض فابينيو (26 عاما)، للإصابة خلال مشاركته الأربعاء الماضي، في تعادل ليفربول أمام نابولي الإيطالي 1-1، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغادر الدولي البرازيلي، ملعب “أنفيلد” معقل “الريدز”، بعد بداية المباراة بـ18 دقيقة فقط، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل ليحل الهولندي جورجينيو فينالدوم، بدلا منه.

المصدر: liverpoolfc.com