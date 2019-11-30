الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

غزة – قصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل قطاع غزة، مساء الجمعة، فيما قال إنه رد على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسلنا بأن طائرة عسكرية إسرائيلية أغارت على موقع عسكري تابع لـ “حماس” في شمال القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي نقطة للضبط الميداني قبالة بوابة ناحل عوز وموقعا آخر في حي الشجاعية شرق غزة.

وتفيد الأنباء الواردة بوجود إصابة في مكان إستهداف المدفعية بشرق غزة.

وقبل ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسقوطها في منطقة مفتوحة قرب إشكول على الحدود مع القطاع دون وقوع أي إصابات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا الصاروخ، هو الرابع الذي يطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوع.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من مقتل فتى فلسطيني وإصابة 5 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس جنوب القطاع.

المصدر: RT، وكالات