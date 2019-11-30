وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وأنهى المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

وحذرت الصين، الخميس، من أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” ردا على تشريع أميركي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.

ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 بالمئة حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 بالمئة الى16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 بالمئة الى 896.52دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.