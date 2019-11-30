الرد الأول من شريف منير بعد الهجوم عليه بسبب مضغ العلكة ورقصه على السجادة الحمراء

الرد الأول من شريف منير بعد الهجوم عليه بسبب مضغ العلكة ورقصه على السجادة الحمراء

القاهرة – نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، فيديو يظهر فيه وهو يؤدي حركات راقصة أثناء سيره على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وهاجمه عدد كبير من متابعيه، حيث كتبت إحدى متابعاته قائلة: “منعرفك عاقل”، ورد شريف منير عليها: “لما يكون الفنان حاسس إنه الناس بتحبه بيبقى عاوز يطير في السما، لما تلاقي الناس بتحبك بتطيري من السعادة، فأنا كنت طاير من السعادة بسببكم.. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال”.

وهاجمته متابعة أخرى قائلة: “طيب والنبي مش مكسوف من نفسك وانت راجل كبير كدا تعمل الحركات دي”، ليرد عليها بقوله: “ليه حضرتك قاسية في كلامك؟ أنا طول عمري بعمل إللي بحس بيه وأنا مش خجلان.. أنا بعيش على طبيعتي.. على العموم لو كنت عبّرت عن فرحتي بطريقة ضايقتك.. فسامحيني وشكراً”.

وعن رأيه في أزمة ابنته أسما، والتي أثارت الجدل حول تصريحها بشأن الشيخ الشعراوي، والتي وصفته بأن آراءه متطرفة، رد شريف، على أحد التعليقات التي تتساءل حول هذا الأمر قائلاً: “أنا هرد بحاجة صغيرة ومش هعلق على الموضوع ده تاني.. بس احتراما لحضرتك هرد.. خانها التعبير.. بدال ماتقول آراء متشددة قالت متطرفة.. انتهى”.

وعن ظهوره في الحفل وهو يمضغ اللبان اعتذر لإحدى المتابعات والتي انتقدت سلوكه هذا واعتبرته لا يليق به، وقال: “كانت غلطة غير مقصودة بسبب التوتر.. عند حضرتك حق تحياتي”.

وسائل اعلام مصرية