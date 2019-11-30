ليبيا – التقى عضو مجلس النواب أحمد الشارف أمس الجمعة برئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو بالعاصمة النيجرية نيامي.

الشارف سلم رئيس جمهورية النيجر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس رسالة خطية من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

من جانبه أكد الرئيس النيجري على الدور الهام لمجلس النواب الليبي ودعمه له والعلاقات التاريخية بين ليبيا و النيجر وضرورة تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً على المنطقة.

وإجتمع الشارف خلال زيارته للنيجر مبعوثاً شخصياً من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب النيجري احسين تني وسلمه رسالة خطية من المستشار صالح وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون البرلماني المشترك وتبادل الخبرات والزيارات بين مجلس النواب الليبي ونظيره النيجري. وبعث احسين تني تحياته لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتقديره واحترامه له والدور الهام لمجلس النواب في المرحلة ووجه أحمد الشارف دعوة لرئيس مجلس النواب النيجري لزيارته البرلمان خلال الفترة المقبلة. كما اختتم الشارف لقائاته بالعاصمة النيجرية نيامي بلقاء وزير الداخلية النيجري بوعزوم محمد وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة. وفي ختام الزيارة قدم الشارف شكره وتقديره لرئيس جمهورية النيجر ورئيس مجلس النواب النيجري على حسن الإستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.