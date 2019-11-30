ليبيا – قال العضو المستقيل من المؤتمر العام إبراهيم الغرياني إن الإتفاقية الموقعة بين رئيس النجلس الرئاسي فائز السراج و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبارة عن مذكرتي تفاهم الأولى أمنية والأخرى مذكرة تفاهم تتضمن إتفاق متعلق بترسيم الحدود البحرية أو ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما يعرف بإتفاقية الأمم المتحدة لقانون الإدخار.

الغرياني أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السراج و عصابته التي تدير طرابلس بحاجة للإتفاقية الأمنية التي من خلالها سيحصلون على بعض الدعم الأمني والعسكري و السلاح في مواجهتهم للجيش الذي يقود عملية وطنية بتحرير طرابلس.

وأفاد أن تركيا استغلت هذا الإحتياج وإبتزت السراج لتحصل على مذكرة تفاهم أخرى بالإضافة للمذكرة الأمنية وهي المذكرة البحرية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية وفق لما يعرفها اتفاقية قانون الأمم المتحدة “قانون البحار”، موضحاً أنها تأتي بعد المياه الإقليمية مباشرة وملاصقة لها وتبلغ مساحتها بعد المياه الإقليمة 200 ميل بحري وعمقاً تجاه أعالي البحار.

ولفت إلى أن مواجهة اليونان و قبرص ومصر بقوة لهذه المذكرة البحرية يرجع إلى أنه تمنح الأطراف صلاحية التنقيب تحت المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة الملاصقة للمياه الإقليمة الليبية بالتالي هي ملاصقة للمياه الإقليمية المصرية وتمنحهم حق إنشاء ما يعرف بقانون البحار المنشآت أو الجزر و القواعد العسكرية الصناعية.

كما أضاف” تعطى الفكرة المياه الاقتصادية الخالصة بأن للدولة التي يتم الاتفاق معها لها إستغلال ما هو أعلى المياه البحرية وما أسفلها وبكل تأكيد ما هو أسفلها عبارة عن الغاز وعلينا أن لا نبعد قطر عن هذه الصورة ونضع أمام أعيننا الاجتماع الذي تم في الأيام الماضية في تركيا بين اردوغان وتميم بالتالي هناك لعبة كبيرة تقوم بها تركيا مرتبطة بملف الغاز ورائه قطر وكانت الدول الثلاثة قد تجاوزت تركيا عندما أبرمت اتفاق ثلاثي في 2018 و أخرجتها من الاتفاقية لكنها أرادت أن تعود للنافذة من خلال ليبيا وعميلها السراج”.

وفيما يتعلق بتوقيت التوقيع على الإتفاقات بيّن أنه دليل واضح وقوي على أن وضع المليشيات و عصابة السراج في طرابلس بات مزري جداً و أن مسألة إنهيارهم مسألة وقت بما يجعل السراج يقبل بإملائات اردوغان و يخضع للإبتزاز، لافتاً إلى أن الإتفاق السياسي بغض النظر إن كان شرعي أو دستوري هو لا يعطي الحق للرئاسي للتوقيع على أي إتفاقيات دولية بإعتبار أنه سلطة تنفيذية مؤقتة وليست سلطة كاملة السيادة حتى يمكنها إتخاذ إجراءات ترتب إلتزامات بعيدة المدى على الدولة الليبية.

وأوضح أنه في حال الإحتياج لإبرام أي إتفاقيات للدولة فقد نص الإتفاق السياسي على ضرورة تصديق مجلس النواب في طبرق على هذه الاتفاقية حتى تصبح نافذة في حق الدولة و يصادق عليها البرلمان التركي.

الغرياني شدد على أن ليبيا لا زالت تحت الفصل لسابع و قرار مجلس الأمن القاضي بحضر توريد الأسلحة مما يعني أن الإتفاقية الأمنية من حيث توريد الأسلحة وتزويد مليشيات الوفاق بالسلاح قد تؤثر في أمر خاصة أنهم تلقائياً يقومون بتهريب هذه الأسلحة جهراً أما مجلس الأمن و لجنة العقوبات ولم تتخذان ضدهم أي إجراء مع العلم أن الجيش يسقط الطائرات التركية بشكل دائم كما يقصف مخازن الأسلحة والذخيرة القادمة من تركيا سواء في مصراته أو التي تورد من خلال مطار معيقتيه.

واستطرد حديثه:” الاتفاقية الأمنية ستقدم للسراج و عصابيته في طرابلس طالما أن السلاح يهرب في كل الأحوال تصور واحد من وراء هذه الاتفاقية هو ان ترسل تركيا قوات مباشرة برية و عناصر من الجيش التركي أو مرتزقة اتراك للأراضي الليبية للقتال لجانب المليشيات الوفاق و المجموعات الارهابية الموجودة في طرابلس حتى تقول تركيا عندما يتم ظهور المسألة أننا موجودين على الأراضي الليبية بشكل شرعي من خلال إتفاقية أبرمناها من السلطة الموجودة بطرابلس وربما سيكون انطلاق هذه القوات من خلال مطار مصراته أو وصولهم عبر طائرات مدنية حتى لا يكتشف أمرهم إلا وهم بساحات القتال لمواجهة الجيش”.

وحث جميع الليبيين إلى الإلتفاف حول الجيش في مواجهة عدو خارجي تتحالف معه المليشيات و السلطة التي تسيطر على طرابلس ضد الوطن، داعياً مجلس النواب و رئيسه المستشار عقيلة صالح إلى عقد مؤتمر صحفي في ليبيا يعلن خلاله عدم الإعتراف بهذه الإتفاقية كونها غير شرعية صدرت عن سلطة ليس لها أساس دستوري في ليبيا بالإضافة لعقد مؤتمرات صحفية من عواصم الثلاث دول التي تم تهديد مصالحها المباشرة.

كما نوّه إلى ضرورة توجيه مراسلات من قبل البرلمان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن و جامعة الدول العربية و الإتحاد الافريقي والأوروبي والدول الخمس الدائمة العضوية بإعتباره سلطة تشريعية مخولة بالتصديق على الإتفاقيات لتكون نافذة في ليبيا غير موافقين على هذه الإتفاقيات التي لا ترتب أي ألتزامات قانونية أو مالية في حق الدولة الليبية، مشيراً إلى أن هذه المكاتبات لها تأثيرها في القانون الدولي.