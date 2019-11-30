ليبيا – نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة حوصلة سريعة لمجريات العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية.

الإعلام الحربي أكد على أن الوحدات العسكرية تحكم سيطرتها على مواقع جديدة وهي من أهم التمركزات التي يعتمد عليها مسلحو الوفاق في محاور العزيزية والهيرة.

وأشارت إلى أن كل ذلك تم بعد إشتباكات عنيفة خاضتها وحدات القوات المسلحة مع المجموعات الإرهابية والإجرامية والتي تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الآليات والأفراد.