ليبيا – نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة حوصلة سريعة لمجريات العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية.
الإعلام الحربي أكد على أن الوحدات العسكرية تحكم سيطرتها على مواقع جديدة وهي من أهم التمركزات التي يعتمد عليها مسلحو الوفاق في محاور العزيزية والهيرة.
وأشارت إلى أن كل ذلك تم بعد إشتباكات عنيفة خاضتها وحدات القوات المسلحة مع المجموعات الإرهابية والإجرامية والتي تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الآليات والأفراد.
وأضافت :” إستكمالاً للعمليات العسكرية في الساعات الماضية نفذت مقاتلات السلاح الجوي عدد من الطلعات الجوية تضمنت أكثر من غارة جوية على مواقع وتمركزات العدو في محاور العاصمة وأيضاً عمليات إستطلاعية واسعة في مناطق الجنوب وخليج سرت وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات”.
كما شددت على ضرورة أن يساهم الجميع في الحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأمامية، داعيةً سكان العاصمة إلى الإبتعاد بقدر الإمكان عن مواقع المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص سلامة المواطنين.