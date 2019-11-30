سيول – خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي ، الجمعة، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المحلي إلى 2 بالمئة في 2019، مقابل 2.7 بالمئة في نهاية 2018.

وقال المركزي الكوري الجنوبي في بيان أصدره اليوم “من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بحوالي 2 بالمئة في 2019”.

وخفض المركزي توقعاته لمعدل النمو في 2019 من 2.7 بالمئة في نهاية العام الماضي، إلى 2.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني و إلى 2.5 بالمئة في إبريل/ نيسان و 2.2 بالمئة في يوليو/ تموز من العام الجاري.

وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25 بالمئة.

وتشير سلسلة من البيانات أن الاقتصاد يفقد زخم النمو في مواجهة الخلاف التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين للبلاد.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ 11 على التوالي في أكتوبر الماضي وسط الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، رغم عقد جولات عديدة من المفاوضات المباشرة والهاتفية وكثرة الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن انخفاض إجمالي الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لانخفاض إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية والإلكترونية.

وانخفض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 2 بالمئة في 2019، و2.2 بالمئة في 2020 مقابل 2.6 بالمئة في كلا العامين في تقديرات سابقة.

الأناضول