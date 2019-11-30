المغرب – أفادت وسائل إعلام مغربية، يوم الجمعة، بأن عددا من النزلاء السابقين بمؤسسة “خيرية عين الشق” الاجتماعية هددوا بالانتحار الجماعي من أعلى القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.

وعمد النزلاء إلى التجمع على القنطرة المذكورة، مهددين بإلقاء أنفسهم من الأعلى نحو الطريق المكتظ بالسيارات.

وأشارت وسئائل الإعلام إلى أن قوات الأمن حضرت لمنع المحتجين من تنفيذ وعيدهم.

وأفادت بأن الشباب اعتادوا على تنظيم وقفات احتجاجية كل جمعة أمام مقر عمالة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، لكنهم اليوم غيروا مكان الاحتجاج وتوجهوا لقنطرة سيدي معروف الجديدة مهددين بالانتحار في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وبينت وسائل الإعلام أن هؤلاء الشباب كانوا نزلاء لـ”خيرية عين الشق”، ولأن أعمارهم لم تعد تسمح لهم بالتواجد بهذه المؤسسة، فقد تم إخراجهم منها وهدم البناية التي كانت تؤويهم، وقد استفاد عدد منهم من مشاريع مدرة للدخل تتمثل في درجات نارية ثلاثية العجلات أو مشاريع مشابهة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية